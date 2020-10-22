غموض موقف علي معلول من مواجهة الوداد المغربي

تغيب علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن مران ابناء الرداء الأحمر الأخير مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في اياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأدي معلول بعض التدريبات الخفيفة لشعوره بإجهاد خفيف ولم يتحدد موقفه من مواجهة الغد.

و يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تحدي جديد حين يستضيف الوداد البيضاوي المغربي في التاسعة من مساء غدا بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الأخيرة التي جرت السبت الماضي بملعب مركب محمد الخامس بهدفي محمد مجدي أفشه والتونسي علي معلول،ويكفي الأهلي الخسارة بفارق هدف وحيد أمام الوداد من أجل العبور إلى المباراة النهائية في البطولة التي يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بها برصيد ثمانية ألقاب.

في المقابل، يتعين على الوداد الفوز بثلاثة أهداف، أو بفارق هدفين شريطة تسجيله ثلاثة أهداف على الأقل في مرمى نظيره الأهلي، للصعود إلى النهائي الخامس في مشواره بالبطولة القارية والثاني على التوالي.

رغم وضع الأهلي قدمه اليمنى في النهائي، استنادا إلى انتصاره في لقاء الذهاب، إلا أن مسؤوليه شددوا على أن الحسم لم يتحقق بعد.