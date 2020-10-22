وادي دجلة ينتظر رد الأهلي بشأن ثنائي الفريق ضمن صفقة بيكهام

ينتظر مسئولو وادي دجلة رد النادي الأهلي من ضم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم الصاعدين، ضمن صفقة أحمد رمضان "بيكهام" مدافع فريق وادي دجلة العائد للأهلي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأنهى النادي الأهلي الاتفاق مع بيكهام على ضمه من وادي دجلة، لمدة 5 مواسم بعد تألقه في الموسمين الماضيين منذ رحيله عن القلعة الحمراء.

وستكلف الصفقة النادي الأهلي 15 مليون جنيه، وفقًا لاتفاق مبرم مع نادي وادي دجلة، كما سيحصل الفريق الدجلاوي على لاعبين على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء ضمن الصفقة.

وطلب فريق وادي دجلة الحصول على خدمات العربي بدر ولاعبًا اَخر من الثنائي محمد شكري ومحمد فخري، ويتم المفاضلة بينهما في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن تجمع مسئولي النادي الأهلي مع مسئولي وادي دجلة، جلسة الأسبوع المقبل لحسم الصفقة بشكل نهائي.

وانتقل أحمد رمضان بيكهام إلى وادي دجلة في يناير 2019، ضمن صفقة انتقال محمد محمود إلى القلعة الحمراء.