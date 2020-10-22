ويمتلك الأهلي الأفضلية في التأهل للنهائي رقم 13 في مسيرته بدوري الأبطال والثالث في النسخ الـ 4 الأخيرة، بعدما حقق فوزا ثمينا 2-0 على ملعب منافسه في الدار البيضاء، السبت الماضي.
ويكفي الأهلي الخسارة بفارق هدف، للعبور إلى نهائي البطولة التي يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بها (8 ألقاب).
في المقابل، يتعين على الوداد الفوز 3-0، أو بفارق هدفين شريطة تسجيله 3 أهداف على الأقل في مرمى الأهلي، للصعود إلى النهائي رقم 5 في مشواره بالبطولة القارية والثاني له على التوالي.
علي جانب اخر أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر.
كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده " 6 نوفمبر".
كان فريق الرجاء المغربي تقدم مؤخرا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراته أمام الزمالك، بسبب رفض وزارة الصحة المغربية سفر الفريق إلى القاهرة بعد إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا.
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوداد يعلن سلبية مسحات الفريق قبل مواجهة الأهلي في دوري ابطال افريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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