فاز على المقاولون 2-1.. حسام حسن يحسم صعود الاتحاد السكندري لنصف نهائي الكأس .. فيديو

انتهى الوقت الأصلي من المباراة التي تقام بين الاتحاد السكندري والمقاولون العرب بفوز زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف واحد، ويصعد للدور نصف النهائي بـكأس مصر.

وواجه الاتحاد السكندري منافسه المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كاس مصر.

بدأ اللقاء بهجوم قوي من الاتحاد السكندري على مرمى حسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب، ووصل لمرماه أكثر من مرة في ربع الساعة الأولى من اللقاء.

وفي الدقيقة ٢٧ من عمر المباراة كانت الكرة الأخطر في اللقاء بأقدام خالد قمر مهاجم زعيم الثغز، بعد مراوغة الدفاع وتسديد كرة رائعة ولكن تمر بجوار المرمى بسلام.

وبعد نصف الساعة الاولى واكب المقاولون العرب الأمور وبدأ هجومه بشكل جيد عن طريق تمريرات منظمة بين لاعبيه وحصل سيف الدين الجزيري مهاجم ذئاب الجبل على الكرة وسدد من خارج منطقة الجزاء لترتطم بالقائم الأيمن لعماد السيد وتخرج لركلة مرمى.

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من تسجيل الهدف الاول في مرمى الاتحاد السكندري ويعود زعيم الثغر ليرد سريعاََ بهدف التعادل.

سجل المقاولون العرب هدف التقدم عن طريق خطأ عماد السيد حارس مرمى الاتحاد الذي منح الكرة لشكري نجيب لاعب المقاولون الذي اسكنها الشباك الخالية.

ويرد خالد قمر لاعب الاتحاد سريعاََ بعد دقيقتين، ويسجل هدف التعادل ليعيد المباراة مرة أخرى كما هي.

وفي الوقت القاتل يسجل السيد سالم لاعب الاتحاد السكندري هدفا رائعا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة ٩٤، ويصعد بفريقه للدور نصف النهائي.

وينتظر الاتحاد السكندري مواجهة الأهلي وأبو قير للأسمدة لمواجهة الفائز في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حسن شاهين ، أمير عابد، فاروق نور الدين ، محمد سمير ، حسن الشامي ، ابراهيم صلاح، أحمد الشيمي ، كريم مصطفي، شكري نجيب ، لويس هنستروزا ، سيف الدين الجزيري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

عماد السيد- السيد سالم--مروان النجار - محمد رجب - محمود شعبان - كريم الديب - مروان عطيه - خالد الغندور - أحمد راشد - رزاق سيسيه - خالد قمر.