الأهلي يعلن سلبية مسحة لاعبيه من فيروس كورونا قبل مواجهة الوداد

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم أمس، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي.

وأجرى لاعبو الأهلي مسحة طبية أمس على هامش مران الفريق، وذلك وفقًا للإجراءات الطبية التي أقرها الاتحاد الإفريقي.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تحديا جديدا حين يستضيف الوداد البيضاوي المغربي في التاسعة من مساء غد باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وكان الفريق الأحمر حقق فوزًا مهمًا في الجولة الأخيرة التي جرت السبت الماضي بملعب مركب محمد الخامس بهدفي محمد مجدي أفشة والتونسي علي معلول، ويكفي الأهلي الخسارة بفارق هدف وحيد أمام الوداد من أجل العبور إلى المباراة النهائية في البطولة التي يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بها برصيد ثمانية ألقاب.

في المقابل، يتعين على الوداد الفوز بثلاثة أهداف، أو بفارق هدفين شريطة تسجيله ثلاثة أهداف على الأقل في مرمى نظيره الأهلي، للصعود إلى النهائي الخامس في مشواره بالبطولة القارية والثاني على التوالي.

ورغم وضع الأهلي قدمه اليمنى في النهائي، استنادا إلى انتصاره في لقاء الذهاب، إلا أن مسؤوليه شددوا على أن الحسم لم يتحقق بعد.