موسيماني يفوز بجائزة أفضل مدرب في جنوب أفريقيا

أعلنت الصحف الجنوب أفريقية عن الفائزين بجوائز الخاصة بالدوري الجنوب أفريقي من النجاحات الكبيرة التي حققها المدربون واللاعبون في حفل كبير الذي أقيم مساء الخميس.

وأعلنت صحيفة "كيك أوف" عن قائمة الجوائز التي جاء على رأسهم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي وصن داونز السابق.

تفوق موسيماني مدرب الأهلي الجديد على مدرب كايزر تشيفز السابق إرنست ميدندورب ، الذي نافسه على اللقب، وإريك تينكلر الذي قاد ماريتسبورج يونايتد إلى المراكز الثمانية الأولى بعد أن نجا بصعوبة من الهبوط في موسم 2018/19.

وفي سياق آخر، طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بتأجيل ملف موقف اللاعبين الجدد وحسم المعارين لما بعد مواجهة الوداد البيضاوي المقرر لها غدًا باستاد القاهرة في إيإب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من مجلس الإدارة بالإشراف علي قطاع الكرة جلسة مع موسيماني ناقش فيها الموقف النهائي للفريق، وطلب المدير الفني الجنوب أفريقي تأجيل حسم موقف قائمة الموسم الجديد لما بعد موقعة الغد التي تتطلب تركيزاَ شديدًا لعبور تلك المواجهة.