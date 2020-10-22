كواليس الصلح بين مجدي عبدالغني وشوقي غريب بعد أزمة سرقة كئوس أمم افريقيا

استطرد : عاتبت شوقى غريب على عدم الرد على هاتفي وقلت له : كنت رد عليا حتى تعرف منى حقيقة التصريحات التى جعلتك تاخذ موقفا مني وأنا لم أسئ إليك فى الأمر وإنما تم فهم التصريحات بالخطأ فى وسائل الإعلام.
وأضاف عبد الغني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن عملية سرقة كأس إفريقيا تمت في 2012 أو 2013 وسرق الاتحاد بالكامل وقتها، وتم فتح تحقيق في الأمر وإعادة بعض الكئوس.
وتعجب عبد الغني من فتح القضية مرة أخري، مردفا:" قلت في السابق اسألوا شوقي غريب لأنه كان شريك أساسي في البطولات ويريد التواجد في الأمور الإدارية".
ونفي أنه يكون في كلامه إتهام لشوقي غريب بإمتلاك الكئوس، قائلا: "أنا مثل الجماهير لا أعرف أين اختفت الكئوس، أنا سمعت فيه كأس عند شوقي غريب وكأس عند أحمد حسن".
استطرد : عاتبت شوقى غريب على عدم الرد على هاتفي وقلت له : كنت رد عليا حتى تعرف منى حقيقة التصريحات التى جعلتك تاخذ موقفا مني وأنا لم أسئ إليك فى الأمر وإنما تم فهم التصريحات بالخطأ فى وسائل الإعلام.
وأضاف عبد الغني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن عملية سرقة كأس إفريقيا تمت في 2012 أو 2013 وسرق الاتحاد بالكامل وقتها، وتم فتح تحقيق في الأمر وإعادة بعض الكئوس.
وتعجب عبد الغني من فتح القضية مرة أخري، مردفا:" قلت في السابق اسألوا شوقي غريب لأنه كان شريك أساسي في البطولات ويريد التواجد في الأمور الإدارية".
ونفي أنه يكون في كلامه إتهام لشوقي غريب بإمتلاك الكئوس، قائلا: "أنا مثل الجماهير لا أعرف أين اختفت الكئوس، أنا سمعت فيه كأس عند شوقي غريب وكأس عند أحمد حسن".
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