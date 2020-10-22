كواليس الصلح بين مجدي عبدالغني وشوقي غريب بعد أزمة سرقة كئوس أمم افريقيا

كشف مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن تفاصيل الصلح بينه وبين شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على هامش تأبين الراحل عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى الجبلاية بعد أزمة سرقة كئوس أمم إفريقيا من مقر اتحاد الكرة.

قال البلدوزر فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": كان عتابا بيني وبين شوقى غريب بعد إنتهاء تأبين الراحل عزمى مجاهد فى مقر الجبلاية بالجزيرة على خلفية أزمة سرقة كؤوس أمم إفريقيا.

أضاف: سبق وأن أجريت اتصالا هاتفيا بشوقي غريب ولم يرد عليا وعاتبته لماذا لم تجيب على هاتفي قال لى نصا أنا ذعلان منك ومن تصريحاتك التى ذكرتني بها فى أزمة سرقة كؤوس أمم إفريقيا من الجبلاية.

استطرد : عاتبت شوقى غريب على عدم الرد على هاتفي وقلت له : كنت رد عليا حتى تعرف منى حقيقة التصريحات التى جعلتك تاخذ موقفا مني وأنا لم أسئ إليك فى الأمر وإنما تم فهم التصريحات بالخطأ فى وسائل الإعلام.

أشار إلى أنه تجمعه عشرة عمر مع شوقي غريب على مدار مشوار الثنائى الكروي لافتا إلى أن هناك علاقة أسرية طيبة بين زوجة كل منهما وتبادل الزيارات.

يذكر أن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أكد أن مجلس إدارة "الجبلاية" السابق تولى المسئولية عقب اختفاء ميداليات وكئوس من مقر اتحاد الكرة بثلاث سنوات.

وأضاف عبد الغني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن عملية سرقة كأس إفريقيا تمت في 2012 أو 2013 وسرق الاتحاد بالكامل وقتها، وتم فتح تحقيق في الأمر وإعادة بعض الكئوس.

وتعجب عبد الغني من فتح القضية مرة أخري، مردفا:" قلت في السابق اسألوا شوقي غريب لأنه كان شريك أساسي في البطولات ويريد التواجد في الأمور الإدارية".

ونفي أنه يكون في كلامه إتهام لشوقي غريب بإمتلاك الكئوس، قائلا: "أنا مثل الجماهير لا أعرف أين اختفت الكئوس، أنا سمعت فيه كأس عند شوقي غريب وكأس عند أحمد حسن".