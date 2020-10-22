الدوري الأوروبي .. ميلان يسقط سيلتك بثلاثية في بداية مشواره بالمجموعات

حقق ميلان الإيطالي، فوزا ثمينا، على مضيفه فريق سيلتك الاسكتلندى، بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب "سيلتك بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى، عن المجموعة الثامنة من الدوري الأوروبي.

تفوق ميلان، بثنائية فى الشوط الأول، افتتح البوسنى رادى كرونيتش، التسجيل فى الدقيقة 14 من زمن اللقاء، وأضاف الإسباني الشاب براهيم دياز، الهدف الثانى، فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

وفى الشوط الثانى، سجل محمد اليونسي، هدف فريق سيلتك الوحيد، فى الدقيقة 76 من زمن المباراة.

واختتم النرويجى الشاب ينس بيتر هاوجي، ثلاثية فريق الروسونيرى، فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع للمباراة.

وفى نفس المجموعة، حقق فريق ليل الفرنسي، فوزا عريضا، على مضيفه فريق سبارتا براج التشيكي، بنتيجة 4 – 1.