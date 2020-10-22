الشارقة يقلب الطاولة على الوحدة ويهزمه بهدفين في الدوري الإماراتي

قلب الشارقة تأخره بهدف إلى فوز 2 / 1 على ضيفه الوحدة، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثانية من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.
وتقدم الوحدة عن طريق تيم ماتافز في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل ويلتون للشارقة في الدقيقة 68.
وفي الدقيقة 89 نجح شاهين عبدالرحمن في تسجيل هدف الفوز للشارقة.
ورفع الشارقة، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في المسابقة، رصيده إلى ست نقاط ليحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق الأهداف خلف بني ياس المتصدر.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد الوحدة عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، في انتظار نتائج باقي مباريات المرحلة.
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