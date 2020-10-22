مصر للمقاصة بطلا لدوري الصالات .. صور

فاز فريق مصر للمقاصة ببطولة الدوري الممتاز لدوري كرة الصالات لموسم 2019/2020 بعد تغلبه علي ميت عقبة في المباراة النهائية 3-1 في المباراة التي جرت بين الفريقين علي الصالة المغطاة بنادي الشرقية للدخان. فيما فاز الاسماعيلي بالمركز الثالث بتغلبه علي الاعلاميين 5/6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل بخمسة أهداف لكل منهما . وقامت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات بتسليم درع بطولة الدوري لمصر للمقاصة والميداليات الذهبية، والميداليات الفضية لفريق ميت عقبة صاحب المركز الثاني و البرونزية لفريق الاسماعيلي صاحب المركز الثالث، وحصل محمد عبد الرحمن لاعب مصر للمقاصة علي لقب هداف الدوري برصيد 16 هدفا. وصرحت سحر عبد الحق في معرض تهنئتها لمصر للمقاصة بأن كرة الصالات سيكون لها مستقبل جيد من خلال تطوير مستوي الدوري واتساع المنافسة بين الفرق. بهذا الفوز سيحصل فريق مصر للمقاصة علي 100 الف جنيه جائزة المركز الاول و ميت عقبه علي 75 الف جنيه جائزة المركز الثاني والاسماعيلي علي 50 الف جنيه جائزة المركز الثالث .

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