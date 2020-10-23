جدية وقوة في مران الوداد الرئيسي استعدادا لـ الأهلي.. صور

ويكفي الأهلي الخسارة بفارق هدف، للعبور إلى نهائي البطولة التي يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بها (8 ألقاب).
في المقابل، يتعين على الوداد الفوز 3-0، أو بفارق هدفين شريطة تسجيله 3 أهداف على الأقل في مرمى الأهلي، للصعود إلى النهائي رقم 5 في مشواره بالبطولة القارية والثاني له على التوالي.
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