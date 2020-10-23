غزل المحلة: خالد عيد يدرس احتياجات الفريق ولم يتم الحديث مع لاعبين جدد

أكد حسام عزو نائب رئيس مجلس الإدارة نادي غزل المحلة والمشرف علي الفريق الأول لكرة القدم أنه لم يتم فتح باب المفاوضات بشكل رسمي مع اللاعبين، مشيرا إلي أن خالد عيد المدير الفني للفريق مازال يدرس احتياجات الفريق.
وأضاف عزو خلال تصريحاته لصدي البلد: خالد عيد مازال في مرحلة تحضير الأسماء لعرضها علي مجلس الإدارة وبدء المفاوضات وبالتالي لم يتم فتح الباب المفاوضات مع أحد.
جدير بالذكر أن فريق غزل المحلة صعد للدورى الممتاز ممثلا عن مجموعة بحري في دوري القسم الثاني.
كانت آخر مشاركة لفريق غزل المحلة فى بطولة الدورى الممتاز منذ 4 مواسم وبالتحديد موسم 2015-2016 واحتل المركز الأخير برصيد 13 نقطة من 13 تعادلا وبدون تحقيق فوز واحد.
وخلال الموسم الحالي نجح خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة في تحقيق الفوز في 14 مباراة وخسر 3 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وسجل 32 هدفا كأقوى خط هجوم في المجموعة واستقبل 11 هدفا.
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