"تطلعات وتحديات".. "الرياضة" تنظم الملتقى الشبابي للأمن الفكري

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في العاشرة صباح بعد غد السبت المؤتمر الشبابي الاول للامن الفكري تحت شعار تحديات وتطلعات بحضور عدد من الشخصيات الوطنية، منهم محمد الجندي خبير أمن المعلومات بالأمم، المتحدة، واللواء أحمد جاد منصور مدير أكاديمية الشرطة الاسبق، والدكتور عمر ورداني.
يهدف الملتقى تعزيز وتأصيل الأمن الفكري لدى الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، والتعرف على مظاهر الانحراف الفكري عند الشباب وعلاقته بالأمن الفكري، وتعزيز الولاء والانتماء.
ويتطرق الملتقى إلى دور المؤسسات في تحقيق الأمن الفكري، وآليات توطيد العلاقة مع الشباب للاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم في خدمة الدولة.
و يتناول الملتقى في جلساته الحديث حول عدة محاور منها:"مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالأمن الفكري، سبل تعزيز الانتماء الوطني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، واقع وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تهديد الأمن الفكري، ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، دور مؤسسات الدولة في الحفاظ على الامن الفكري".
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