محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور له من داخل حمام سباحة

شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهورة بصورة جديدة لة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من داخل حمام السباحة.

وظهر محمد صلاح بالصورة من داخل حمام السباحه وهو يقود دراجة لرفع لياقته البدنية وتقوية العضلات دون اجهادها.

وحقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا مهما على مضيفه أياكس الهولندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب يوهان كرويف أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة 37، من توغل مميز من ساديو ماني لمنطقة جزاء أياكس من جهة اليسار أنهاه بعرضية أرضية قوية أخطأها المدافع نيكولاس تاجليافيكو ووضع الكرة داخل شباك فريقه.

وحاول ليفربول تسجيل الهدف الثاني بعرضية من ركنية في الدقيقة 73 حولها فينالدوم برأسية خطيرة علت العارضة بقليل لتستقر فوق الشباك العُليا.

وتضم المجموعة الرابعة إلى جوار ليفربول وأياكس، أتالانتا الإيطالي وميتدلاند الدنماركي، وستقام المباراة الثانية بين الفريقين الأخرين في نفس التوقيت