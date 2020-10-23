علي معلول خارج تشكيلة الأهلي الأساسية أمام الوداد

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى لن يشارك في مباراة الفريق أمام الوداد المغربي المقرر لها مساء اليوم في اياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال افريقيا.

وقال ياسين في برنامجه نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "معلول يعاني من شد فى العضلة الخلفية، ولن يكون جاهزا للمشاركة في مواجهة الاياب".