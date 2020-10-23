بشرى سارة لجماهير الأحمر.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي بخصوص مباراته اليوم أمام نادي الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا.

ونشرت الهيئة الوطنية للإعلام عبر صفحتها الرسمية "أن هناك قناة مجانية مفتوحة والتي تتمثل في أون تايم سبورتس الأرضية ، ستنقل لقاء الأهلي والوداد اليوم ".

ويواجه النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي اليوم ، في تمام الساعة التاسعة مساءًا ، على إستاد القاهرة ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد فاز على الوداد في مباراة الذهاب على ملعب محمد الخامس بهدفين نظيفين ، وأحرز الأهداف كلًا من محمد مجدي قفشة والتونسي علي معلول.