بسبب إصابة فان دايك بالصليبي .. استبعاد حكم فار مباراة ليفربول وإيفرتون حتى نهاية الموسم

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استبعاد ديفيد كوت حكم الفار بمباراة ليفربول وإيفرتون حتى نهاية الموسم.
وجاء هذا القرار بسبب إصابة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول بقطع بالرباط الصليبي بعد تدخل عنيف من جانب بيكفورد حارس إيفرتون ، ولم يتدخل الحكم من أجل طرده بحجة وجود واقعة تسلل على أحد لاعبي الأحمر.
وقالت صحيفة ديللي ميل البريطانية إن ديفيد كوت قد نسي القانون بأحقية الحكم إلى احتساب إنذار أو طرد إذا حدث تدخل عنيف حتى لو هناك تسلل على أي لاعب.
وأشارت إلى أن ديفيد كوت لن يدير أي مباراة من داخل غرفة ال var أو حكم أول حتى نهاية الموسم.
ويتواجد ديفيد كوت كحكم رابع في مباراة مانشستر سيتي القادمة في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
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