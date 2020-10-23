الاتحاد السكندري: الإعلان عن التعاقد مع حسام عاشور خلال ساعات

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري على اقتراب حسام عاشور لاعب الأهلي السابق من الانضمام إلى النادي السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال حسن في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: " هناك تواصل مع عاشور، كونه من اللاعبين المؤثرين ويمتلك خبرات كبيرة ووجوده إضافة لأي فريق".
وتابع: "عاشور قادر علي الاستمرار في الملاعب لمدة سنتين أو ثلاثة، وتم التواصل معه وهناك بعض الرتوش النهائية التي يتم الاتفاق عليها قبل الاعلان عن الصفقة رسميًا".
واختتم حسن كلامه مشددًا أن الصفقة سيتم الاعلان عنها خلال الساعات المقبلة.
وتمكن التوأم حسن من تقديم مستوى مميز في أول مباراة رسمية لهم بعد العودة للاتحاد السكندري، وحققوا الفوز على المقاولون العرب بثنائية مقابل هدف واحد.
ودفع التوأم فريق الاتحاد السكندري الى الوصول الى نصف نهائي كأس مصر ووضع أقدامهم بقوة في الادارة الفنية لزعيم الثغر، واكتساب ثقة الجماهير.
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