جلسة بين الاتحاد السكندري والزمالك لحسم مصير رفعت وسيسيه

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري عن وجود جلسة ستجمع بينه وبين أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة من أجل حسم مصير ثنائي الفارس الأبيض المعار لسيد البلد، الايفواري رزاق سيسيه وأحمد رفعت.

وقال حسن في تصريحات لبرنامج نمبر وان علي قناة النهار: "سنعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك للاتفاق علي اللاعبين المعارين، واسلوب التعامل خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "هناك عدد من اللاعبين الذين سيتم استعارتهم سواء من الأهلى أو الزمالك لتدعيم صفوف الاتحاد".