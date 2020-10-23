مرتضى منصور: باتشيكو من طالب بمواجهة الإسماعيلي بعد تأجيل الرجاء

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك:"باتشيكو من طلب مواجهة الإسماعيلي بعد تأجيل مباراة الرجاء المغربي ".
وتابع : " تحدثت مع أشرف بن شرقي وأكد لي أن كل اللاعبين الأساسين بنادي الرجاء شاركوا في المباراة السابقة فما المشكلة؟".
وأضاف: " لم أعامل من الإعلام مثلما فعلوا مع الخطيب ، عندما الأخير طالب بتأجيل البطولة ، واتأجلت لمدة شهر أصبح مؤدب ومحترم وأشادوا به ، انما عندما انا طالبت بتأجيل اللقاء بسبب إصابة لاعبي الرجاء بفيروس كورونا لم يتحدث أحد عني ".
وأختم : " نحن أيضًا عندنا إصابات مثل فرجاني ساسي ومحمود علاء وحازم إمام وشيكابالا ".
يذكر أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " قد أجل مباراة الزمالك والرجاء بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى 1 نوفمبر القادم بدلًا من 24 أكتوبر الجاري.
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