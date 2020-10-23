الرياضة

مرتضى منصور: أتفاءل بالنهائيات أمام الأهلي .. وأين تكافؤ الفرص في قرارات الكاف؟

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أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه يتفاءل بمواجهة النادي الأهلي في النهائيات مشيرًا إلى تعجبه الشديد من قرارات الكاف. 

وقال مرتضى منصور في تصريحات خاصة لصدى البلد: " لم أقلق من تأجيل مباراة الرجاء، فبالتأكيد في صالحنا أيضًا لعودة أهم اللاعبين أمثال ساسي وعلاء".

وتابع: "منذ شهر تأجلت مباراة الأهلي والوداد بسبب امتلاك الأخير للاعبين مصابين بكورونا، وتم تأجيل لقاء الزمالك والرجاء أيضًا في نفس التوقيت".

وأضاف : "الآن تأجلت مباراة الرجاء والزمالك ولم تؤجل مباراة الأهلي والوداد ، فأين هو مبدأ تكافؤ الفرص؟".

واختتم حديثه: "أثق في اللاعبين أننا سنصل إلى النهائي وسيكون نهائي مصري خالص ، وأتفاءل بمواجهة الأهلي في النهائيات ".

يذكر أن الإتحاد الإفريقي قد قرر تأجيل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء إلى يوم 1 نوفمبر بدلًا من 24 أكتوبر بسبب إصابة لاعبي الأخير بفيروس ، وذلك بدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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