أشادت جماهير أرسنال الإنجليزي ، بالمستوى الذي قدمه محمد النني لاعب وسط الفريق أمام رابيد فيينا في الدوري الأوروبي. وقدم محمد النني أداءًا مميز مع فريق أرسنال وشارك بالمباراة كاملًا وساعد فريقه في قلب الطاولة على رابيد فيينا بالدوري الأوروبي وجاءت أبرز إشادات الجماهير عبر تغريدات علي تويتر كالتالي : كتب أحدهم : " النني لاعب جيد وكان رائع اليوم ". وكتب آخر : " النني قدم أداء مميز للغاية ويستحق التواجد بالتشكيل الأساسي دايمًا ". واختتم آخر : " لاعب مظلوم ، فهو لاعب جيد ولم يقدر بالشكل الكافي ". يذكر أن نادي أرسنال الإنجليزي قد فاز بهدفين لهدف على حساب رابيد فيينا بالجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مظلوم .. جماهير أرسنال تشيد بأداء محمد النني بالدوري الأوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.