جماهير الزمالك تدعم فريقها بهاشتاج #رجال_الزمالك_ابطال_المستحيل

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ربنا معانا إن شاء الله" و "‏بالدم بالروح افريقيا مش هتروح بالدم بالروح افريقيا مش هتروح بالدم بالروح افريقيا مش هتروح ‎#رجال_الزمالك_ابطال_المستحيل" وقال أخرون، "‏واثقين فيكوا يارجالة موسم كامل مفيش ماتش كبير خذلتونا بالتوفيق. ‎#رجال_الزمالك_ابطال_المستحيل " و" ‏حاربو على البطوله موتوووو عليها فرحوا جماهير بالملايي #رجال_الزمالك_ابطال_المستحيل ". واضاف اخرون" ‏كنتم رجال فى المغرب ينتظركم شوط تانى هنا بالقاهرة لاثبات احقيتنا بالصعود للنهائى ..ان شاء الله وتحقيق اللقب نحن نثق بكم فثقوا انتم بانفسكم " و" ‏حارب المهالك وفرح جمهورك يا زمالك #رجال_الزمالك_ابطال_المستحيل ".

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