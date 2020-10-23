وقال متعب في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورتس : " النادي الأهلي في مواجهة صعبة اليوم أمام الوداد فلابد من احترامه جيدًا مثلما فعل في مباراة الذهاب ".
وتابع : " علي معلول اشتكى من آلالام بالعضلة الضامة ، فاتمنى إراحته خصوصًا أن الفريق قريب من النهائي ".
وأضاف : " أفضل مشاركة أحمد فتحي فهو يمتلك خبرة كبيرة كما أن هذه المباراة هي الأخيرة له مع الأهلي فسيلعب بكل جد كما تعودنا منه ".
وأختتم : " ميزة موسيماني أنه يلعب على الإستحواذ الكثير وهذا مرهق للخصم ، وأتمنى له مواصلة مسيرته مع الفريق وتكليلها بالنجاح ".
ويواجه النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي اليوم في تمام التاسعة مساءًا ، على إستاد القاهرة ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عماد متعب : مشاركة أحمد فتحي أفضل من معلول أمام الوداد .. وهذه ميزة موسيماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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