عماد متعب يكشف الفارق بين انفراد قفشة وحسين الشحات أمام الوداد .. و سر توهج مروان محسن

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورتس : " إنفراد حسين الشحات صعب عن محمد مجدي أفشة في مباراة الذهاب أمام الوداد".
وتابع : " أفشة هو "اللي سهلها على نفسه" ، وركز ووضع الكرة في المرمى من بدري ، بينما حسين الشحات أطال الكرة فالزاوية اتصعبت عليه ".
وأختتم : " مروان محسن اتطور في الجانب الهجومي وأصبح يركز فقط على تسجيل الأهداف ، فتركيزه الشديد أمام المرمى سر توهجه كمهاجم قوي الفترة السابقة".
يذكر أن النادي الأهلي قد فاز على نظيره الوداد المغربي ، بهدفين للاشئ ، على ملعب محمد الخامس ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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