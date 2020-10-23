فخر الدين بن يوسف يتقدم بشكوى ضد الإسماعيلي إلى الفيفا

تقدم التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي بشكوى رسمية لدي الاتحاد الدولي الفيفا ضد القلعة الصفراء بداعي عدم حصوله علي راتبه طيلة خمسة شهور لعب فيها للدراويش.
وفي وقت سابق، كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادى الاسماعيلى أن ناديه تقدم بشكوى رسمية الى الاتحاد الدولى لكرة القدم ضد المهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف عقب رحيلة عن الفريق قبل أنتهاء الموسم الحالي و أعتراضة على أستكمال المباريات المتبقية للفريق بسبب عدم الموافقة على تمديد عقدة لـ3 سنوات مقبلة .
يذكر أن الدولي التونسي قد أنهى علاقته بالإسماعيلي بعدما أعلن رحيله عن النادي عبر حسابه الشخصي إنستجرام.
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