القيعي: أبارك لبيراميدز على نهائي الكونفيدرالية.. والزمالك صاحب مصلحة في تأجيل لقاء الرجاء

أكد عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي ، أن الزمالك صاحب مصلحة من تأجيل لقاء الرجاء بدوري أبطال إفريقيا. وقرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " ، تأجيل مباراة الإياب إلى 1 نوفمبر بدلًا من 24 أكتوبر الجاري بسبب إصابة 14 من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا. وقال القيعي عبر قناة النادي الأهلي : " بشير التابعي اعترف ان الزمالك صاحب مصلحة من تأجيل مباراة الرجاء ". وتابع : "اتهموا الأهلي بأنه يصحى لمصالحه الشخصيه بعودة النشاط الرياضي مرة أخرى ، وماذا عن الأندية الثلاثة الأخرى في إفريقيا ". واختتم : " أبارك لنادي بيراميدز على صعوده لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية ، وبنسبة 90% سيحصل على المركز الثالث بالدوري ". يذكر أن نادي بيراميدز قد صعد لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان ، بعد تغلبه على فريق حوريا كوناكري الغيني بهدفين للا شئ.

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