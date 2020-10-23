أخبار الرياضة.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد .. استبعاد حكم إنجليزي بسبب فان دايك.. ونجم الزمالك يتحدث عن تواطؤ الكاف ...

نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، على مدار اليوم، الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية،والعالمية نستعرضها على النحو التالي :

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي بخصوص مباراته اليوم أمام نادي الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا.

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استبعاد ديفيد كوت حكم الفار بمباراة ليفربول وإيفرتون حتى نهاية الموسم.

أكد عصام مرعي نجم الزمالك السابق أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) تواطأ مع الرجاء المغربي لتأجيل مباراته أمام الزمالك التي كان مقررا لها مساء السبت، إلي أول نوفمبر بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا.

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه يتفاءل بمواجهة النادي الأهلي في النهائيات مشيرًا إلى تعجبه الشديد من قرارات الكاف.

أكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا أن الفريق لن يتعاقد مع عصام الحضري خلال فترة الإنتقالات القادمة.

أكد عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي ، أن الزمالك صاحب مصلحة من تأجيل لقاء الرجاء بدوري أبطال إفريقيا.