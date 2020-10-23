الرجاء عن طلب الزمالك تأجيل نهائي دوري الأبطال: ندعم قرار الكاف

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن أمس الخميس، تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر.

أكد سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، على دعم ناديه لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده.

وطالب نادي الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل نهائى بطولة إفريقيا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع .

وقال سعيد وهبي في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج" ردا على طلب الزمالك بتأجيل المباراة النهائية: الرجاء يدعم قرار الاتحاد الأفريقي بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده".

وتابع:" نشكر السيد رئيس نادي الزمالك وجميع أعضاء مجلس الإدارة على تفهمهم الظروف الصحية التي مر بها فريق الرجاء".

وأشار:" الفريق الآن يخضع للحجر الصحي بالدار البيضاء وفق برتوكول طبي يشرف عليه رئيس الجهاز الطبي بالفريق، الجميع بمعنويات، وواثقون بإذن الله من شفاء الجميع خلال إسبوع".

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.