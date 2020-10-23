دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي ضد الوداد والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الأهلي نظيره الوداد المغربي، اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الأهلي ضد الوداد في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي أون تايم سبورتس" الأرضية"، وبي إن سبورتس 7 بتعليق حفيظ دراجي.

الأهلي ضد الوداد:

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتأكيد تفوقه على الوداد بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

كان الأهلي تفوق على الوداد بهدفين دون رد في مباراة الذهاب أحرزهما محمد مجدي " قفشة" وعلي معلول من ركلة جزاء.

في المقابل يطمح فريق الوداد في تحقيق ريمونتادا أمام الأهلي في مباراة اليوم، أو وداع البطولة بشكل مشرف على أقل تقدير.

وأثبتت فحوصات فيروس كورونا الأخيرة، سلبية جميع عينات فريقي الأهلي والوداد، قبل ساعات قليلة من خوض اللقاء.

غياب الجماهير: