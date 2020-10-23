رئيس الوداد المغربي: الأهلي فريق عظيم.. وهذه رسالتي للجماهير

أعرب سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي، عن أمنيته بتجاوز فريقه عقبة الأهلي في مباراة الإياب، والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا. كان الأهلي تفوق على الوداد بهدفين دون رد في مباراة الذهاب أحرزهما محمد مجدي " قفشة" وعلي معلول من ركلة جزاء. وقال سعيد النصيري في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج" :" أتمنى أن يكون الفريق جاهزا لمواجهة الأهلي وتعويض خسارة مباراة الذهاب، ننافس فريق عظيم وهو الأهلي، أخطاء مباراة الذهاب أثرت على اللاعبين"، لكن نطمح في العودة إلى المغرب متأهلين". وقال سعيد النصيري في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج" :" أتمنى أن يكون الفريق جاهزا لمواجهة الأهلي وتعويض خسارة مباراة الذهاب، ننافس فريق عظيم وهو الأهلي، أخطاء مباراة الذهاب أثرت على اللاعبين"، لكن نطمح في العودة إلى المغرب متأهلين". وأضاف:" أشكر جماهير الوداد على مساندتهم الدائمة للفريق، وأعدهم بتصحيح شامل للأوضاع داخل الفريق". وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.

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