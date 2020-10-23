رئيس الوداد المغربي يعلق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن أمس الخميس، تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر. كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده " 6 نوفمبر". وطالب نادي الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل نهائى بطولة إفريقيا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع . وقال رئيس الوداد لـ " دوت الخليج": قرار التأجيل ليس بيدي أو بيد الأهلي أو الزمالك، هو بيد الكاف فقط وهو المسؤول الوحيد عن قراره".

علق سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي، على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الوداد لمواجهة الأهلي، اليوم، الجمعة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.