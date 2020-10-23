كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن أمس الخميس، تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر.
كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده " 6 نوفمبر".
وطالب نادي الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل نهائى بطولة إفريقيا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع .
وقال رئيس الوداد لـ " دوت الخليج": قرار التأجيل ليس بيدي أو بيد الأهلي أو الزمالك، هو بيد الكاف فقط وهو المسؤول الوحيد عن قراره".
ويستعد الوداد لمواجهة الأهلي، اليوم، الجمعة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتفوق الأهلي على الوداد بهدفين دون رد في مباراة الذهاب أحرزهما محمد مجدي " قفشة" وعلي معلول من ركلة جزاء.
وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوداد المغربي يعلق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.