يستضيف فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، نظيره ليدز يونايتد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أستون فيلا ضد ليدز يونايتد والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة أستون فيلا ضد ليدز يونايتد في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و 2.

أستون فيلا ضد ليدز يونايتد:

ويسعى أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي لتحقيق الفوز في لقاء الليلة، لخطف صدارة الدوري الإنجليزي من إيفرتون.

ويعد أستون فيلا الفريق الوحيد في مسابقة الدوري الإنجليزي، الذي لم يفقد أي نقطة في المسابقة حتى الآن.

وخاض أستون فيلا 4 مباريات في الدوري الانجليزي هذا الموسم، فاز في 3 مواجهات، ويتبقى له لقاء مؤجل أمام مانشستر سيتي.

في المقابل يطمح ليدز يونايتد الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي، في مواصلة انطلاقته المميزة، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفيلانز في مباراة اليوم.

ترتيب أستون فيلا وليدز يونايتد:

ويحتل أستون فيلا وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزى برصيد 12 نقطة، خلف إيفرتون المتصدر ب 13 نقطة، بينما يتواجد ليدو يونايتد في المركز العاشر بـ 7 نقاط.

تأجيل عودة الجماهير:

يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الانجليزي، خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.