الفيفا يهدد الوداد والرجاء بحرمانهما من إبرام أي تعاقدات.. تفاصيل

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قطبي الكرة المغربية الرجاء الوداد بحرمانهما من إبرام أي تعاقدات، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة " لو 360 سبورت المغربية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم هدد عدة أندية مغربية من بينها الوداد والرجاء، بمنعها من إجراء تعاقدات، حال عدم تسوية وضعيتها ونزاعاتها.

ويستعد الوداد لمواجهة الأهلي اليوم، الجمعة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بينما سيواجه الرجاء نظيره الزمالك يوم 1 نوفمبر المقبل.

كان الأهلي تفوق على الوداد بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، بينما تغلب الزمالك على الرجاء هدف دون رد.