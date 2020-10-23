الفيفا يهدد الوداد والرجاء بحرمانهما من إبرام أي تعاقدات.. تفاصيل

وذكرت صحيفة " لو 360 سبورت المغربية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم هدد عدة أندية مغربية من بينها الوداد والرجاء، بمنعها من إجراء تعاقدات، حال عدم تسوية وضعيتها ونزاعاتها.
ويستعد الوداد لمواجهة الأهلي اليوم، الجمعة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بينما سيواجه الرجاء نظيره الزمالك يوم 1 نوفمبر المقبل.
كان الأهلي تفوق على الوداد بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، بينما تغلب الزمالك على الرجاء هدف دون رد.
وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.
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