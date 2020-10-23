زي النهاردة.. موسيماني يقتل حلم الزملكاوية ويقود صن داونز للتتويج بدوري الأبطال

في مثل هذا اليوم منذ 4 سنوات توج فريق صن داونز الجنوب أفريقي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، على حساب فريق الزمالك.

سقط الزمالك بثلاثية نظيفة أمام صن داونز في مباراة في ذهاب نهائي دوري الأبطال، بجنوب أفريقيا، في مباراة غاب فيها الأبيض عن كامل تركيزه، وفشل مؤمن سليمان المدير الفني للفارس الأبيض وقتها في التحكم في مجريات المباراة، بعدما دفع بتشكيل هجومي، تسبب في تلقى الفريق 3 أهداف.

وفي مباراة الإياب 23 أكتوبر 2016، ووسط حضور جماهير كامل العدد بملعب برج العرب، فاز الزمالك بهدف نظيف سجله ستانلى من قذيفة صاروخية فى الدقيقة 65، ألا أن هذا الهدف لم يكن كافيا، ليتوج صن داونز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأبيض بنتيجة 3 - 1، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

دوري أبطال أفريقيا كانت بمثابة حلم لجماهير الزمالك في هذا الوقت، لأن الفريق لم يحقق اللقب منذ 14 عاما، كما أنه كان مرشحا للفوز على صن داونز للتتويج باللقب نظرا لتاريخه وخبراته الأفريقية التي ترجح كفته على حساب الجنوب أفريقي.

موسيماني المدير الفني الحالي لفريق الأهلي كان مدربا لـ صن داونز وقتها، واستطاع أن يصنع فريقا منافسا لكبار أفريقيا على الألقاب.

قاد موسيماني صن داونز ايضا صن داونز للتتويج بالسوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه في 2017، بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد.