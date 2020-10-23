اختبارات الوارنر تيست للمحكمات المرشحات للقائمة الدولية.. الأحد

تجرى لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد إختبار اللياقة البدنية الوارنر تيست للمحكمات المرشحات للقائمة الدولية بعد غد الأحد.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا منح لجان الحكام فى كافة الاتحادات الأهلية مهلة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري لإرسال قاءمة قضاة الملاعب النهائية تمهيدا لاعتمادها.

ومن المقرر أن تخضع اختبارات اللياقة البدنية للمحكمات المرشحات للقائمة الدولية تحت إشراف ممثل عن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

يذكر ان لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة تواجه بعض التحديات خلال الاستعداد لإرسال قائمة الحكام الدولية النهائية التي لا تضم سوى ٧ مقاعد خاصة لحكام الساحة ومثلهم المساعدين بمصر فى الفيفا.

يأتي أبرز التحديات المنافسة القوية بين الحكام الدوليين فى ترتيب مراكز قائمة الحكام الدولية حيث دخل محمود البنا فى منافسة شرسة لإنتزاع المركز الأول فى الترتيب من الدولي إبراهيم نور الدين الملقب بـ "نمبر وان" بعد الظهور القوى لدى مشاركته فى إدارته منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويستمر الدولى جهاد جريشة للعام الثاني على التوالي فى الترتيب حيث يحتل المركز الثالث رغم خشية مسئولى الجبلاية من تجدد أزمة الثنائى جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين بعدما أثار الأول أزمة مطلع الموسم الجارى حول صدارة ترتيب القائمة الدولية للحكام وتقدم بعدة شكاوى عقب تقدم نورالدين صدارة الترتيب وتراجع جريشة للمركز الثالث.

وشهدت اختبارات اللياقة البدنية "الوارنر تيست" نجاح الحكام الدوليين السبعة ابراهيم نورالدين وأمين عمر وجهاد جريشة ومحمود البنا ومحمد عادل وأحمد الغندور ومحمد معروف فيما نجح الـ 7 حكام الدوليين المساعدين أيضا فى الإختبارات.

وخضع خلال فعاليات معسكر الوارنر تيست الذى جرى الإسبوع الماضى على ملعب جهاز الرياضة العسكرى أكثر من 40 حكما مرشحا فى القائمة الدولية من بينهم الـ 7 حكام الدوليين الساحة ونظرائهم السبعة مساعدين.