الدوري الإسباني.. ريال مدريد يستعيد راموس قبل ساعات من موقعة برشلونة

عاد سيرجيو راموس للمشاركة في تدريبات فريق ريال مدريد، استعدادا لمواجهة برشلونة، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

كان راموس غاب عن تدريبات ريال مدريد خلال الأيام الماضية، بسبب معاناته من إصابة قوية في الركبة، تعرض لها خلال مواجهة قادش الأخيرة بمسابقة الدوري الإسباني، والتي انتهت بهزيمة الملكي بهدف دون رد.

وذكرت صحيفة " ماركا" الإسبانية، أن راموس ظهر في تدريبات ريال مدريد اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة برشلونة.

وتابعت الصحيفة، أن راموس شارك بشكل طبيعي دون وجود ضمادة على الركبة، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته أمام برشلونة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن راموس سيكون متواجدا بشكل كبير في الكلاسيكو، حال عدم حدوث انتكاسة".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة ، بينما يتواجد برشلونة في المركز التاسع بـ 7 نقاط، وتتبقى له مباراتين مؤجلتين.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.