خروج الربان ولاء حافظ من مياه شرم الشيخ بسبب خطأ تقني

خرج الربان ولاء حافظ من مياه مدينة السلام شرم الشيخ مساء أمس الخميس، أثناء محاولته تسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتحقيق أطول فترة بقاء تحت الماء.

يذكر أن ولاء حافظ كان يستهدف البقاء تحت الماء لمدة تصل لـ 155 ساعة أي ما يزيد عن 6 أيام من أجل تحقيق رقم قياسي يسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول مدة بقاء تحت الماء لإنسان رغم الظروف الصحية التي يعاني منها.

وأصر الدكتور أشرف صبري الطبيب المعالج لـ حافظ على خروج الربان البطل ولاء بسبب مشكلة تقنية تتمثل في " السوستة" الخاصة ببدلة الربان، بعد قضائه أكثر من 6 ساعات تحت الماء.

ويقوم أيضا الربان ولاء حافظ بتنفيذ أكبر علم لدولة تحت الماء بمشاركة مجموعة من الغواصين المصريين ليحقق رقما عالميا جديدا بموسوعة جينيس ريكورد العالمية، حيث يبلغ طول العلم المصري 1125 مترا مربعا.

حيث تحتفل القوات البحرية المصرية بالعيد القومى لها والذى يوافق 21 أكتوبر من كل عام وهو اليوم الذى قامت فيه قواتنا البحرية بتدمير المدمرة إيلات وكانت تعد أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية فى ذلك الوقت.

يذكر أن الربان البطل ولاء حافظ هو ضابط بالقوات الخاصة البحرية عمل بالقسم البحرى بوزارة البحث العلمي، وكان قائد سرب الغواصين فى نفس الوقت، ثم عمل مرشدا بهيئة قناة السويس، وقام بتحقيق رقم 51 ساعة تحت الماء ليسجل بها بموسوعة جينيس ريكورد العالمية ويكسر الرقم الأمريكى المحقق فى ذلك الوقت.

وقد تعرض الربان ولاء حافظ لحادث سيارة أصيب على إثره بشلل رباعي فقرر أن يضرب للعالم مثالا للبطل الذي لا تقهره الظروف كواحد من أبناء البحرية المصرية.

جدير بالذكر أن القوات البحرية المصرية تلعب دورًا بارزا فى تأمين حدود مصر الساحلية وحماية المياه الإقليمية والاقتصادية، وهى أحد الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.