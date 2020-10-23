مجدي عبد الغني: الأهلى قادر على تخطي عقبة الوداد الليلة

أكد مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادر على تخطى عقبة الوداد البيضاوي المغربي في مباراة الليلة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الأخيرة التي جرت السبت الماضي بملعب مركب محمد الخامس بهدفي محمد مجدي أفشه والتونسي علي معلول، ويكفي الأهلي الخسارة بفارق هدف وحيد أمام الوداد من أجل العبور إلى المباراة النهائية في البطولة القارية.

وقال مجدي عبد الغني،فى تصريحات خاصة لصدى البلد،إن مباراة الليلة رغم صعوبتها على الفريقين إلا أن المارد الأحمر قادر على بلوغ المباراة النهائية للبطولة القارية لاسيما وأنه قطع شوطا كبيرا فى لقاء الذهاب وتغلب على منافسه فى عقر داره بهدفين نظيفين.

وأشار إلى أن الأهلى يمتلك كتيبة من اللاعبين الذين بإمكانهم تحقيق الفوز فى لقاء الإياب إضافة إلى الحالة المعنوية العالية لدى عناصر الشياطين الحمر.

وشدد مجدى عبد الغنى على ضرورة التركيز من جانب لاعبي الأهلى داخل المستطيل الأخضر وتسجيل هدف مبكر يمنح أريحية المارد الأحمر ويربط حسابات عناصر الوداد البيضاوي.

يذكر أن الأهلي يتطلع لمواصلة انتصاراته على ملعبه بدوري الأبطال، بعدما فاز في مبارياته الـ16 الأخيرة التي جرت بمصر في المسابقة، حيث يرجع آخر تعثر للفريق الأحمر داخل قواعده في البطولة إلى 4 مايو 2018، حينما تعادل بدون أهداف مع ضيفه الترجي التونسي بمرحلة المجموعات.

ولا يمتلك الأهلي سجلا جيدا في لقاءاته على ملعبه أمام الوداد، فخلال 4 مباريات بين الفريقين بدوري الأبطال في مصر، حقق الفريق الأحمر فوزا وحيدا فقط، مقابل ثلاثة تعادلات.

من جانبه، مازال الوداد يتمسك بأمل الصعود للمباراة النهائية في البطولة، التي توج بها عامي 1992 و2017، رغم صعوبة موقفه، لاسيما وأن الساحرة المستديرة كثيرا ما تحفل بالمفاجآت والنتائج غير المتوقعة، التي تشكل سر جاذبيتها وشعبيتها.

وشدد الأرجنتيني ميجيل آنخيل جاموندي مدرب الوداد على أن فريقه لن يستسلم لنتيجة لقاء الذهاب، مؤكدا أنه جاء برفقة فريقه إلى مصر لنيل بطاقة الترشح للنهائي.

وقال جاموندي:"لن نستسلم في مباراة العودة، سوف نستعيد كامل عناصرنا، وسنلعب من أجل الفوز.. سنقاتل في موقعة الإياب لتحقيق الانتصار وتعويض الخسارة".

ورصدت إدارة الوداد مكافآت مالية ضخمة للاعبين حال اجتياز عقبة الأهلي، حسبما أفادت تقارير صحفية مغربية مؤخرا، دون الإفصاح عن قيمتها.

ويعتزم جاموندي إجراء تعديلات في تشكيلة فريقه الأساسية في لقاء العودة، حيث يدرس الدفع بالمدافع الإيفواري الشيخ إبراهيم كومارا منذ البداية، مع إعادة يحيى جبران لمركزه الأصلي في خط الوسط، بعدما لعب في مركز قلب الدفاع في الذهاب، وتسبب في الهدف الأول للأهلي وكذلك في ركلة الجزاء التي أحرز من خلالها الفريق المصري الهدف الثاني.

كما ينوي جاموندي، الذي يطمح لقيادة فريقه لتحقيق فوزه الأول على الأهلي بالملاعب المصرية، الاعتماد أيضا على الكونغولي الديمقراطي كازادي كاسينجو لقيادة خط الهجوم بدلا من جباجبو ماجبي.

ويسعى الوداد لإنهاء سلسلة اللاهزيمة للأهلي على ملعبه في البطولة، التي استمرت طوال 27 مباراة متتالية، حيث تعود آخر هزيمة للأهلي على أرضه بدوري الأبطال إلى 28 يونيو 2016، حينما خسر 1 / 2 أمام ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري بمرحلة المجموعات.

ويحلم الوداد بأن يكون ثاني فريق مغربي يتغلب على الأهلي في مصر بدوري الأبطال، بعد غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي، الذي ألحق الخسارة الأولى في تاريخ (نادي القرن في أفريقيا) في عقر داره بالمسابقات الأفريقية، حينما فاز عليه 1 / صفر باستاد القاهرة في مرحلة المجموعات بنسخة البطولة عام 1999.