هاشتاج الأهلي الغالي يتصدر تويتر.. ومغردون: على العهد يا أبطال الكيان

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وتفاعل رواد تويتر مع الهاشتاج و جاءت التعليقات كالآتي :
الليلة مش هزار افريقيا يا ابطال ، متفرطوش فيها لازم السنه دي ليكم ، انتم رجاله
يارب يا كريم ، أكرمنا بفرحة طال إنتظارها، أكرمنا ببطولة نتمناها من سبعةً سنوات، نسألك التوفيق والنصر، لكل مجتهد نصيب ويبقى التوفيق من عندك ..
الأهلي بطلًا لدوري أبطال افريقيا للمره التاسعه ف تاريخه ، جملة نحلم بها حققوها لينا برجولتكم
يارب وفق رجالتنا في الملعب ، يارب بحق هذا اليوم المفترج وخو احب الايام اليك ان تستجب دعائنا وتجعل الاهلي المصري بطلا لدوري ابطال افريقيا ياااارب
على العهد ياابطال الكيان ، بإذن الله لينا السنه دي
يا رب فرحنا واجبر بخاطرنا و يفضل الاهلي دايما نامبر وان
وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الأخيرة التي جرت السبت الماضي بملعب مركب محمد الخامس بهدفي محمد مجدي أفشه والتونسي علي معلول، ويكفي الأهلي الخسارة بفارق هدف وحيد أمام الوداد من أجل العبور إلى المباراة النهائية في البطولة القارية.
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