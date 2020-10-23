كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة ريال مدريد بـ الدوري الإسباني

خط الدفاع: جوردي ألبا - فيربو -أروخو - بيكيه - لينجليت - ديست.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - كارليس ألينيا - سيرجيو روبيرتو- دي يونج - بويج.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان - مارتن برايثوايت - بيدري - فاتي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة ، بينما يتواجد برشلونة في المركز التاسع بـ 7 نقاط، وتتبقى له مباراتين مؤجلتين.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.