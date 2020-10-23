كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة ريال مدريد بـ الدوري الإسباني

أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا، استعدادا لمواجهة ريال مدريد، المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.
حراسة المرمى: نيتو - إينياكي - تيناس.
خط الدفاع: جوردي ألبا - فيربو -أروخو - بيكيه - لينجليت - ديست.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - كارليس ألينيا - سيرجيو روبيرتو- دي يونج - بويج.
خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان - مارتن برايثوايت - بيدري - فاتي.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة ، بينما يتواجد برشلونة في المركز التاسع بـ 7 نقاط، وتتبقى له مباراتين مؤجلتين.
يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
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