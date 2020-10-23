طبيب ولاء حافظ يوضح أسباب إنهاء الغطسة التاريخية للربان

كشف الدكتور أشرف صبري الطبيب المعالج للربان البطل ولاء حافظ عن الأسباب التي دعته لاتخاذ قراره بإنهاء الغطسة التاريخية لـ ولاء بعد مرور ستة ساعات من نزوله المياه لأسباب تقنية.

يذكر أن ولاء حافظ كان يستهدف البقاء تحت الماء لمدة تصل لـ 155 ساعة أي ما يزيد عن 6 أيام من أجل تحقيق رقم قياسي يسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول مدة بقاء تحت الماء لإنسان رغم الظروف الصحية التي يعاني منها.

وقال أشرف صبري في المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل في مدينة السلام شرم الشيخ:" نتعامل مع بطل عالمي وتاريخي بمعنى الكلمة بظروف خاصة.. حقق إعجازًا لن يتكرر ولم يحدث في وقت سابق وأعتقد أنه سيكرره في المستقبل."

وأضاف:" أنا من أنهيت الغطسة خوفًا وحفاظًأ على حياته ، كان يرفض الخروج من الماء وكان يصر على استكمال الغطسة رغم الآلام الصعبة التي تحملها دون ذنب له وبسبب خطأ تقني في البدلة التي ارتداها"

وتابع أشرف صبري :" أجرينا تجارب مع ولاء حافظ في الغطسة ولكن في حمام السباحة وبدون ارتداء البدلة ولم نجري تجارب في البحر.. ولاء قال لي أنه شعر بـ ضيق سوستة البدلة والتي كانت تضغط على مكان جراحة أجراها ولاء..ولكنه لم يشتكي و قال في نفسه أنها قد تكون أمرًا عاديًا ومع البقاء في البحر سوف تزول وبالفعل نزلنا وارتدي ولاء ثلاث بدل الأولي رقيقة والثانية سميكة والثالثة جافة وبالفعل مكث ست ساعات تحت المياه وتناول طعامه وشرابه وتم سحب البول منه ثلاثة مرات وبدأت المشكلة بعد خمسة ساعات من خلال ضيق سوستة البدلة وضغطها علي مكان العملية في رقبته وهي عملية تقنية بحتة".

وأكمل أشرف صبري :" علاقتي مع ولاء حافظ علاقة عائلية تربطنا منذ جده الذي كان صديق والدى وحينما هاتفني في ٢٠١٨ يبلغني برغبته في القيام بغطسة شعرت بالصدمة وقلت له بالحرف:" أنت عايز تنتحر .. كل الشواهد علي أرض الواقع تؤكد أنها خطوة فاشلة." وحينما أبلغته بذلك كان رده:" تعالي ونتكلم." وعندما ذهبت له رأيت إصرار وعزيمة لم أراها من قبل في أي شخص وعلى الفور رحبت رغم أن كل الأطباء قالوا لي أن هذا الأمر لن يكتب له النجاح ".

وتابع أشرف صبري:"ولاء حافظ حقق اعجاز وحتي حينما خرج كان الخروج ضد رغبته وبقرار مني لإنهاء الالم الذي تحمله ولا يستطيع شخص سليم أن يتحمله ".

واضاف :" أتعهد لكم أن ولاء حافظ سيعود للغطس ويحقق أرقاما قياسية بالجملة فهو شخص لايمل ولا يكل رغم انه حقق اعجاز لم يحققه اي شخص مصاب بشلل رباعي علي مستوى العالم ".

وأصر الدكتور أشرف صبري الطبيب المعالج لـ حافظ على خروج الربان البطل ولاء بسبب مشكلة تقنية تتمثل في " السوستة" الخاصة ببدلة الربان، بعد قضائه أكثر من 6 ساعات تحت الماء.

ويقوم أيضا الربان ولاء حافظ بتنفيذ أكبر علم لدولة تحت الماء بمشاركة مجموعة من الغواصين المصريين ليحقق رقما عالميا جديدا بموسوعة جينيس ريكورد العالمية، حيث يبلغ طول العلم المصري 1125 مترا مربعا.

حيث تحتفل القوات البحرية المصرية بالعيد القومى لها والذى يوافق 21 أكتوبر من كل عام وهو اليوم الذى قامت فيه قواتنا البحرية بتدمير المدمرة إيلات وكانت تعد أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية فى ذلك الوقت.

يذكر أن الربان البطل ولاء حافظ هو ضابط بالقوات الخاصة البحرية عمل بالقسم البحرى بوزارة البحث العلمي، وكان قائد سرب الغواصين فى نفس الوقت، ثم عمل مرشدا بهيئة قناة السويس، وقام بتحقيق رقم 51 ساعة تحت الماء ليسجل بها بموسوعة جينيس ريكورد العالمية ويكسر الرقم الأمريكى المحقق فى ذلك الوقت.

وقد تعرض الربان ولاء حافظ لحادث سيارة أصيب على إثره بشلل رباعي فقرر أن يضرب للعالم مثالا للبطل الذي لا تقهره الظروف كواحد من أبناء البحرية المصرية.