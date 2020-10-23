ونشر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد صورا للقميص الرابع، والذي جاء باللون الأسود، وتم انتاجه بتقنية الرسم اليدوي مزينا بتنين يرمز إلى عظمة النادي.
وأضاف الموقع الرسمي، أن القميص مصمم خصيصا للحفاظ على برودة لاعبي كرة القدم وراحنهم، قبل انطلاق المباريات.
وتبع الموقع الرسمي، أن الفريق سيرتدي القميص لأول مرة خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة برشلونة المقرر لها غدا السبت.
يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة ، بينما يتواجد برشلونة في المركز التاسع بـ 7 نقاط، وتتبقى له مباراتين مؤجلتين.
يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد يعلن عن قميص التنين قبل كلاسيكو برشلونة.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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