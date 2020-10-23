تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق الوداد المغربي في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن نادي الوداد المغربي سلبية مسحات الفريق الأول لكرة القدم بالكامل قبل مواجهة الاهلي اليوم في اياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا .

ومن المتوقع أن يعتمد ميجيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: رضى التكناوتي

الدفاع: عبد اللطيف نصير - إبراهيما كومارا - بدر كدارين - نجم الدين إبراهيم

الوسط: يحيى جبران - وليد الكرتي - أيمن الحسوني

الهجوم: بديع أووك - كازادي كاسونجو - إسماعيل الحداد

ويغيب عن المباراة من فريق الوداد كلا من صلاح الدين السعيدي - أيوب عملود، ولم يتم تحديد موقف يحيى عطية الله بسبب الإصابة، وقد يغيب عن اللقاء.

ويمتلك الأهلي الأفضلية في التأهل للنهائي رقم 13 في مسيرته بدوري الأبطال والثالث في النسخ الـ 4 الأخيرة، بعدما حقق فوزا ثمينا 2-0 على ملعب منافسه في الدار البيضاء، السبت الماضي.