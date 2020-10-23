يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق الوداد المغربي في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المتوقع أن يعتمد ميجيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد على التشكيل التالي:
حراسة المرمى: رضى التكناوتي
الدفاع: عبد اللطيف نصير - إبراهيما كومارا - بدر كدارين - نجم الدين إبراهيم
الوسط: يحيى جبران - وليد الكرتي - أيمن الحسوني
الهجوم: بديع أووك - كازادي كاسونجو - إسماعيل الحداد
ويغيب عن المباراة من فريق الوداد كلا من صلاح الدين السعيدي - أيوب عملود، ولم يتم تحديد موقف يحيى عطية الله بسبب الإصابة، وقد يغيب عن اللقاء.
ويمتلك الأهلي الأفضلية في التأهل للنهائي رقم 13 في مسيرته بدوري الأبطال والثالث في النسخ الـ 4 الأخيرة، بعدما حقق فوزا ثمينا 2-0 على ملعب منافسه في الدار البيضاء، السبت الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.