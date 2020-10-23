أفريقيا أهلاوية يتصدر التريند.. ومغردون: البطولة لينا

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وتفاعل رواد تويتر مع الهاشتاج و جاءت التعليقات كالآتي :
يا رب فرحنا واجبر بخاطرنا
و قال اخرون : أكرمنا بفرحة طال إنتظارها، أكرمنا ببطولة نتمناها من سبعةً سنوات، نسألك التوفيق والنصر، لكل مجتهد نصيب ويبقى التوفيق من عندك
البطولة لينا ، الاهلي وجمهوره في العالي ، صعب حديوصله ، لان الاهلي رقم واحد
و أكد مغردون : نعلم انكم رجال وقادرون باذن الله علي الفوز ربي يكرمكم وتفرحونا اليوم يارب يا عالي انصر الاهلي الغالي
و اضاف اخرون : يارب ياعالى أنصر الاهلى الغالى ، بالتوفيق لأحسن فريق في القارة يارب يا عالي أنصر الأهلي الغالي
وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الأخيرة التي جرت السبت الماضي بملعب مركب محمد الخامس بهدفي محمد مجدي أفشه والتونسي علي معلول، ويكفي الأهلي الخسارة بفارق هدف وحيد أمام الوداد من أجل العبور إلى المباراة النهائية في البطولة القارية.
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