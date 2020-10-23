زيدان: راموس تعافى من الإصابة وجاهز لمواجهة برشلونة غدا

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، جاهزية سيرجيو راموس مدافع الفريق لمواجهة برشلونة المقرر لها غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وريال مدري:" راموس هو قائدنا لقد تعافى من الإصابة تماما، وهو جاهز لمواجهة برشلونة بنسبة 100 %".

وعن الهزيمة في آخر مباراتين أمام قادش وشاختار، قال زيدان:" أقوم بمراجعة المباريات دائما، لقد بدأنا بشكل سيئ في المباراتين، لكن هذه كرة القدم، وعلينا تقبلها".

وتابع:" مواجهة برشلونة دائما ما تكون خاصة ومختلفة، وستكون أفضل طريقة لتعويض الهزيمتين الماضيتين ، بتقديم أداء جيد، في مباراة الغد".

وأشار زيدان:" برشلونة فريق قوي دائما ومع كل مدرب، فريق يعرف كيف يلعب كرة القدم بشكل جيد، ويمكن أن يجعل الأمور أكثر صعوبة عليك، لكن من الجيد أن نلعب ضدهم".

وردا عن إمكانية إقالته من تدريب ريال مدريد بعد النتائج السيئة الأخيرة، قال :" مستقبلي؟ لم يتغير شيئـهذا ما حدث أيضا في بداية الموسم الماضي، وفي مرحلتي الأولى أيضا مع الفريق، ما علي فعله كمدرب هو العمل بنسبة 100 %".