خبراء عن مباراة الأهلي والوداد: مهمة مغربية مستحيلة والمارد الأحمر قادر على بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا

تتجه الأنظار الليلة صوب ملعب استاد القاهرة حيث يلتقى النادي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي في إطار إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

ويحتاج المارد الأحمر إلى تحقيق اى نتيجة إيجابية أو حتى التعادل بأي نتيجة من أجل تخطى عقبة وداد الأمة وبلوغ المباراة النهائية فى دورى ابطال افريقيا.

فيما يسعى الوداد بقيادة المدرب الأرجنتيني ميجيل جوماندون إلى تحقيق ريمونتادا تاريخية على حساب الاهلي من أجل الوصول إلى نهائى دورى الابطال.

دوت الخليج رصد اراء خبراء كرة القدم حول حظوظ الاهلي والوداد فى تحقيق الفوز .

فى البداية أكد مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ان الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى قادر على تخطى الوداد البيضاوي المغربي في مباراة الليلة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وقال : مباراة الليلة رغم صعوبتها على الفريقين إلا أن المارد الأحمر قادر على بلوغ المباراة النهائية للبطولة القارية لاسيما وأنه قطع شوطا كبيرا فى لقاء الذهاب وتغلب على منافسه فى عقر داره بهدفين نظيفين.

أشار إلى أن الأهلى يمتلك كتيبة من اللاعبين الذين بإمكانهم تحقيق الفوز فى لقاء الإياب إضافة إلى الحالة المعنوية العالية لدى عناصر الشياطين الحمر.

شدد مجدى عبد الغنى على ضرورة التركيز من جانب لاعبي الأهلى داخل المستطيل الأخضر وتسجيل هدف مبكر يمنح أريحية المارد الأحمر ويربط حسابات عناصر الوداد البيضاوي.

من جانبه أكد أسامة خليل نجم نادى الاسماعيلى السابق ان الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى أكثر رغبة وتنظيما من الوداد البيضاوي المغربي في مباراة الليلة وقال :

الاهلي اكثر رغبة في الحصول علي البطولة القارية التاسعة على مدار تاريخه لافتا إلى أن فرصة المارد الأحمر بالقاهرة افضل من الوداد المغربي نظرا لتفوقه الايجابي في مباراة الذهاب وتحقيقه الفوز بهدفين دون رد.

اضاف نجم الدراويش السابق : أتوقع وصول الاهلي لنهائى دورى ابطال افريقيا لاسيما وأن المارد الاحمر حاليا يلعب كره اكثر تنظيما داخل الملعب واعتقد انه يمر بمرحلة فنية جديدة مع مدربه الجنوب افريقي بيتشو موسيماني ويعتمد فيها علي تحريك الكرة اسرع من تحريك مراكز اللاعبين.

من جهته أكد علاء نبيل مدرب المقاولون العرب السابق ان الأهلي بالأداء الذي قدمه في مباراة الذهاب مع النتيجة هو ضمن التأهل بنسبة كبيرة تصل إلى 80% .

بينما أكد أسلام الشاطر نجم النادى الاهلى السابق ان المارد الأحمر لم يصعد بعد للنهاءى لافتا إلى أن لقاء الوداد البيضاوي المغربي صعب جدا وقال عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

مباراه الوداد اليوم واحده من أهم المباريات لهذا الجيل كتير بيقولوا الاهلي صعد والمباراة سهلة والكلام دا مش صحيح الاهلي لم يصعد ومباراه صعبة جدا.

تابع : مفتاح هذه المباراة هو هدف للاهلي بدري ان شاء الله كل التوفيق للنادى الاهلي.

فيما كشف الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والخبير الكروى عن حظوظ الفريقين وقال :

يتبادر الى اذهان العديد من المتابعين بان الأهلي المصري سيكون في طريق مفتوح نحو التأهل الى نهائي ابطال افريقيا اليوم في موقعة إستاد القاهرة بعدما تجاوز منافسه الوداد في الدار البيضاء بهدفين دون رد.

أوضح انه في الحقيقة على الأهلي قبل ان يفكر في المرور الى النهائي عليه ان يتخطي عديد الأشياء. فنتيجة الذهاب مثلا كفيلة بان تفرض ضغطا كبيرا على لاعبي الأهلي وسيكون لها تأثيرا سلبيا خاصة في بداية المباراة وإذا لم يتم التعامل مع هذا المعطى الذهني كما ينبغي وسيكون دخول المباراة صعبا على اللاعبين وهو ما قد يستغله الوداد الذي قد يفاجئ منافسه منذ البداية.

أضاف : المعطى الثاني هو لاعبو الوداد الذين سيدخلون المباراة دون حسابات وسيكونون في مستوى عالي من التحفيز فالفريق ليس لديه ما يخسر بعد هزيمة الدار البيضاء ولذلك ستكون مباراة القاهرة حياة او موت بالنسبة لهم وهذا العامل السيكولوجي سيصعب الأمور كثيرا وفي اعتقادي كلما تأخر الأهلي في التسجيل كلما ازدادت المباراة تعقيدا. لكن في المقابل إذا تمكن الأهلي من التسجيل منذ البداية فان المباراة ستنتهي باكرا بالنسبة للوداديين.

استطرد : التركيز والجدية والانضباط وقوة شخصية الفريق كلها سمات ذهنية يجب ان يتحلى بها لاعبو الأهلي ليؤمنوا لأنفسهم دخول قوي في المباراة وهي أمور لن تخفى على الجنوب افريقي موتسيماني الذي لا تفوته شاردة ولا واردة. هذا المدرب اظهر حرفية كبيرة في التعامل مع كل الأمور منذ قدومه الى القلعة الحمراء هذا الى جانب الحنكة التكتيكية التي اظهرها في التعامل مع مثل هذه المباريات. من جهة أخرى علينا ان لا ننسى ان للأهلي كتيبة من اللاعبين من ذوي الخبرة الكبيرة ففريق يضم في صفوفه لاعبون من طينة الشحات و قفشة و فتحي الذي سيعوض معلول و العملاق الشناوي يصعب كثيرا على الوداديين تجاوزه في القاهرة بالذات و هو الذي سيطر بالطول و العرض على مباراة الدار البيضاء.

وقال ايضا : من جانبه سيسعى مدرب الوداد الارجنتيني ميجيل جاموندي بكل ما اوتي من قوة الى مباغتة الأهلي منذ البداية وتجاوز تأخرهم بهدفين كاملين وسيعتمد في ذلك على الجانب الذهني كأخر الأوراق المتاحة والتي يمكن ان يستعملها المدرب الارجنتيني وهو يعلم ان هناك رغبة كبيرة عند لاعبيه لرد اعتبارهم بعد الهزيمة المذلة في الدار البيضاء.

ونوه قاءلا : لكن في الحقيقة الخيارات شبه منعدمة امام جاموندي وهو يعلم مسبقا صعوبة وربما استحالة المهمة امام فريق في حجم الأهلي المدجج بكل نجومه. وربما سيحاول الوداد فقط حفظ ماء الوجه امام الأهلي.

واختتم حديثه قاءلا : ويبقى السؤال المطروح هو كيف سيظهر الفريق في مباراة القاهرة وهل سينجح المدرب جاموندي في فك الشيفرات التكتيكية التي سيعتمدها الداهية الجنوب افريقي موتسيماني وبالتالي الخروج من مباراة القاهر بأخف الاضرار.