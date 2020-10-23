أخبار الرياضة.. الرجاء المغربي يرفض تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والأزمات تضرب علاقة موسيماني بحكم إياب الأهلي والوداد

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قطبي الكرة المغربية الرجاء الوداد بحرمانهما من إبرام أي تعاقدات، خلال الفترة المقبلة.

قاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، برفقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ماراثون للدراجات الهوائية والنارية، من أمام محور المحمودية، تحت شعار «رياضتك مناعتك» والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وبمشاركة 2000 شاب وفتاة، وبحضور الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية. تلقى محمد سالم مهاجم المقاولون العرب لكرة القدم خمسة عروض للانتقال لأندية بينها عرضان خارجيان احدهما من الدورى اليونانى والآخر من أحد الأندية العربية بالاضافة لعروض مغرية من أندية مصرية كبيرة. أكد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، جاهزية سيرجيو راموس مدافع الفريق لمواجهة برشلونة المقرر لها غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإسباني.

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