رئيس نادي البنك الأهلي لـ دوت الخليج: هدفنا مركز متقدم بالدوري الممتاز

صعد فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه ممثلًا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابى مع فريق بترول أسيوط فى مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلى الذى ثبّت أقدامه رسميًا فى دورى الأضواء متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.

وأجرى " دوت الخليج " حوارا مع رئيس نادي البنك الأهلي اللواء اشرف نصار، للتعرف عن مشوار البنك في الصعود للممتاز واستعدادات الفريق للموسم الجديد .

-نهنىء سيادتكم علي الصعود لدوري الأضواء والشهرة

أشكر الجميع ..وسعيد بتواجدى ضيفا بموقع دوت الخليج .

-ماذا عن فترة تولي أشرف نصار رئاسة مجلس الإدارة ؟

عندما تولينا المهمة كان هناك العديد من الأمور علي عاتقنا ،ومن ثم بدءنا بالتخطيط وصعد الفريق من القسم الثالث إلي القسم الثانى ،ومنها لتحقيق الهدف الأكبر ألا وهو الصعود للممتاز .

-حدثنا عن إختيار محمد يوسف مديرا فنيا ؟

منذ اللحظات الأولى بالإجتماع مع المدير الفنى محمد يوسف جاءنى شعور بأنه الشخص المناسب للتحدي الكبير ،خاصة إننا فريق صاعد حديثًا للدوري الممتاز ويجب عليه وضع قدمه بقوه داخل جدول ترتيب الدوري الممتاز .

-هل ستفتح خزائن نادي البنك الأهلي من أجل جلب صفقات مميزة ؟

نحن ننظر للوجه الآخر من العملة . بتوفير إحتياجات الفريق ،وتوفير العناصر المطلوبة من قبل المدير الفنى .

-ماذا عن مفاوضات الفريق مع المدير الفني ؟

المدير الفنى للفريق يتمتع بسيرة ذاتية قوية وسوف نظل داعمين له بقوه للوصول لمركز متقدم بين الكبار .

-ماذا عن تواجد لجنة تدير الكره بالنادي ؟

فور تولي مسؤولية رئاسة النادي أنشأت لجنة كره اقوم برئاستها وعضوية كلا من استاذ محمد عبد المنعم امين الصندوق والمشرف العام على الكره

والعميد حاتم سمير المدير التنفيذي ومدير الكره .وكان للجنة دورا هام خلال هذه الفترة.

-ماذا عن تقديم الشكر للجهاز السابق ؟

حقق عيد مرازيق مايستحق الشكر عليه لماقدمه لفريق الكرة ،حيث حقق إعجاز بالوصول للدوري الممتاز ،حيث أنه يمتاز بالتنظيم ، وسيكون هناك حفل تكريم له ولجهازه واللاعبين قريبا جدا