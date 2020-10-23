رئيس نادي البنك الأهلي لـ دوت الخليج: هدفنا مركز متقدم بالدوري الممتاز

صعد فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه ممثلًا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابى مع فريق بترول أسيوط فى مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلى الذى ثبّت أقدامه رسميًا فى دورى الأضواء متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.
وأجرى " دوت الخليج " حوارا مع رئيس نادي البنك الأهلي اللواء اشرف نصار، للتعرف عن مشوار البنك في الصعود للممتاز واستعدادات الفريق للموسم الجديد .
-نهنىء سيادتكم علي الصعود لدوري الأضواء والشهرة
أشكر الجميع ..وسعيد بتواجدى ضيفا بموقع دوت الخليج .
-ماذا عن فترة تولي أشرف نصار رئاسة مجلس الإدارة ؟
عندما تولينا المهمة كان هناك العديد من الأمور علي عاتقنا ،ومن ثم بدءنا بالتخطيط وصعد الفريق من القسم الثالث إلي القسم الثانى ،ومنها لتحقيق الهدف الأكبر ألا وهو الصعود للممتاز .
-حدثنا عن إختيار محمد يوسف مديرا فنيا ؟
منذ اللحظات الأولى بالإجتماع مع المدير الفنى محمد يوسف جاءنى شعور بأنه الشخص المناسب للتحدي الكبير ،خاصة إننا فريق صاعد حديثًا للدوري الممتاز ويجب عليه وضع قدمه بقوه داخل جدول ترتيب الدوري الممتاز .
-هل ستفتح خزائن نادي البنك الأهلي من أجل جلب صفقات مميزة ؟
نحن ننظر للوجه الآخر من العملة . بتوفير إحتياجات الفريق ،وتوفير العناصر المطلوبة من قبل المدير الفنى .
-ماذا عن مفاوضات الفريق مع المدير الفني ؟
المدير الفنى للفريق يتمتع بسيرة ذاتية قوية وسوف نظل داعمين له بقوه للوصول لمركز متقدم بين الكبار .
-ماذا عن تواجد لجنة تدير الكره بالنادي ؟
فور تولي مسؤولية رئاسة النادي أنشأت لجنة كره اقوم برئاستها وعضوية كلا من استاذ محمد عبد المنعم امين الصندوق والمشرف العام على الكره
والعميد حاتم سمير المدير التنفيذي ومدير الكره .وكان للجنة دورا هام خلال هذه الفترة.
-ماذا عن تقديم الشكر للجهاز السابق ؟
حقق عيد مرازيق مايستحق الشكر عليه لماقدمه لفريق الكرة ،حيث حقق إعجاز بالوصول للدوري الممتاز ،حيث أنه يمتاز بالتنظيم ، وسيكون هناك حفل تكريم له ولجهازه واللاعبين قريبا جدا
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