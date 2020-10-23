حرب المليارات.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد تسويقيا قبل كلاسيكو السبت

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة:
وتقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في تمام الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و 3، بتعليق حفيظ دراجي.
برشلونة ضد ريال مدريد:
وتعد مباراة الغد هي الكلاسيكو الأول لـ رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، والذي تولى قيادة الفريق مؤخرا، خلفا لـ كيكي سيتين.
ويسعى برشلونة بقيادة رونالد كومان لتحقيق الفوز في مباراة الغد، لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري الإسباني.
في المقابل يطمح فريق ريال مدريد في انتزاع الفوز من برشلونة، للدخول مبكرا في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.
ترتيب برشلونة وريال مدريد:
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة ، بينما يتواجد برشلونة في المركز التاسع بـ 7 نقاط، وتتبقى له مباراتين مؤجلتين.
غياب الجماهير:
يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
القيمة التسويقية لـ برشلونة وريال مدريد:
وتبلغ القيمة التسويقية لريال مدريد وبرشلونة مليار و733 مليون جنيه إسترليني " أي ما يساوي نحو 35 مليار جنيه مصري".
برشلونة هو الأعلى من حيث القيمة التسويقية بـ 878.50 مليون جنيه إسترليني، بينما تبلغ قيمة ريال مدريد التسويقية 855 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة هو الأغلى في القطبين، حيث تبلغ قيمته التسويقية 100 مليون جنيه إسترليني.
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